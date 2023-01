SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

O SAMU foi acionado na noite desta quinta-feira (19) para socorrer uma vítima de acidente de moto na Vila Nery.

Segundo informações, a motociclista de 25 anos foi atingida por um carro no cruzamento das ruas Eugênio Franco de Camargo e Carlos Botelho. Com escoriações leves, ela foi socorrida pelo Samu e encaminhada até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Santa Felícia.

Segundo testemunhas, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro à vítima.

