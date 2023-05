Moto com queixa de roubo em Guariba é localizada em Ibaté

Crédito: Maycon Maximino

Uma motocicleta que estava com queixa de roubo na cidade de Guariba, foi localizada em Ibaté, nesta noite de sexta-feira (19).

Policiais militares estavam em um posto de combustíveis, localizado na Rua Floriano Peixoto, na Vila Tamoio, quando avistaram uma moto Hornet 650, com a placa um pouco fora do lugar.

O motociclista abasteceu o veículo normalmente e os policiais o abordaram em seguida, questionando o sobre a moto.

Ele disse que havia acabado de comprá-la e que ainda não havia recebido o documento dela e também não portava CNH.

Ao consultar a placa do veículo, os policiais constataram que pertencia a outra moto, uma CG 160, de São Carlos. Já pela numeração do chassi da moto, que estava intacto, constatou-se que a Hornet estava com queixa de roubo, na cidade e Guariba, no último dia 09.

O motociclista foi questionado novamente e acabou confessando que havia comprado a moto há mais ou menos 15 dias, que sabia das condições dela, que deu um carro no negócio e que ela estava com mandado de busca e apreensão pela financiadora, por falta de pagamento.

Ele disse quem seria o vendedor e a equipe da PM foi até a casa dele, entrando em contato com o mesmo, que confirmou que vendeu a moto sem placa, de leilão, para o suspeito, e que ela estava com mandado de busca e apreensão por falta de pagamento.

Os dois foram conduzidos ao plantão policial para esclarecimento dos fatos, sendo depois, liberados, e a moto foi apreendida.

