Morre idoso que teve 82% do corpo queimado durante explosão na Vila Nery

Crédito: Maycon Maximino

O idoso Ademir Coletti, de 78 anos, que sofreu queimadura em aproximadamente 82% do corpo durante uma explosão na tarde do último dia 13, em sua residência, na rua Monteiro Lobato, Vila Nery, não resistiu aos ferimentos e faleceu na noite desta segunda-feira (18), no Hospital da Unimed, onde estava internado em estado grave. Ainda não temos informações sobre o velório e sepultamento.

O que se sabe sobre o caso

Segundo informações dos registros policiais, o filho de Ademir teria ido até a casa do pai, que morava ao lado, onde teria preparado o almoço e deixado uma panela no fogo e foi para casa. Pouco tempo depois o filho ouviu uma forte explosão e escutou o pai dizendo baixinho "fogo, fogo, fogo". Ele informou que havia um pequeno vazamento de gás no fogão, mas não imaginou que pudesse ocorrer tal tragédia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, juntamente como Samu. Os socorristas entraram no imóvel e encontraram o idoso, que tinha dificuldades de locomoção, com várias queimaduras de 2º grau.

O caso foi registrado como lesão corporal e dano e está sendo investigado pelo 1º Distrito Policial.

