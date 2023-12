Explosão na Vila Nery causa ferimentos graves em idoso

Explosão foi tão intensa que derrubou a parede da moradia - Crédito: Maycon Maximino

Uma explosão deixou um idoso em estado grave nesta quarta-feira, 13, em uma residência na rua Monteiro Lobato, na Vila Nery. Com queimaduras de segundo grau, foi socorrido à Santa Casa pela USA do Samu.

O São Carlos Agora apurou que ocorreu a explosão devido ao acúmulo de gás de um botijão. No cômodo, a vítima estava sentada ao lado de uma cama. A intensidade foi tamanha, que duas paredes foram ao solo. O teto ficou exposto.

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e apuraram que o filho da vítima teria colocado panelas no fogo para preparar a refeição, saiu da casa para fazer outra tarefa, quando ouviu a explosão.

A vítima, que tem problemas de saúde e encontrava-se acamada no quarto da casa, sofreu ferimentos graves e queimaduras de segundo grau em 72% do corpo. Inicialmente foi atendido pelo socorrista da motolância e posteriormente pela unidade resgate do Corpo de Bombeiros. Mas, devido à gravidade das lesões, uma unidade de suporte avançado (USA) do Samu encaminhou a vítima à Santa Casa para atendimento médico.

O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e Polícia Militar atenderam a ocorrência. As causas do vazamento do GLP não foram esclarecidas.

