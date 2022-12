Morador de Ibaté é multado por manter aves silvestres em cativeiro

Um morador da cidade de Ibaté foi multado nesta sexta-feira (30), acusado de manter aves silvestres em cativeiro.

Após denúncia, a Polícia Militar Ambiental foi averiguar e encontrou dois Canários da Terra e um Trinca Ferro sendo mantidos em cativeiro, em uma residência.

Ao ser questionado, o acusado disse que possui as aves por hobby e que não sabia que precisava de autorização para criá-las em cativeiro.

Diante dos fatos, foi elaborado um Auto de Infração Ambiental com multa simples no valor de R$ 1.500,00 “ por ter em cativeiro espécimes da fauna silvestre”. As aves foram apreendidas e libertas no habitat natural. Penalmente, ele responderá por crime ambiental.

