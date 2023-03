Mais um adolescente é flagrado com entorpecentes em São Carlos

SIGA O SCA NO

A droga que estava em poder do infrator - Crédito: Maycon Maximino

Um adolescente de 16 anos foi detido por policiais militares da Força Tática na manhã desta segunda-feira, 27. Ele estava em atitude suspeita na Avenida João Dagnone, no Jardim Santa Angelina.

Os PMs estavam em patrulhamento e viram o infrator no canteiro central. Durante a abordagem encontraram com o suspeito uma sacola contendo 21 pinos com cocaína, 54 porções de maconha, 19 pedras de crack e R$ 122,50.

Encaminhado a CPJ, após ser ouvido, liberado para um responsável. Droga e dinheiro apreendidos.

