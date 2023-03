Força Tática apreende drogas no Planalto Verde

Crédito: Maycon Maximino

Um jovem de 22 anos foi detido por tráfico de drogas, nesta noite de sexta-feira (10), no Planalto Verde.

Policiais da Força Tática realizavam um patrulhamento pelo local, quando avistaram o jovem agachado, em atitude suspeita, em uma praça, na esquina da Avenida Luiz Ferrari com a Rua Nathalya Andrecioli Fernandes.

Ele tentou fugir ao avistar a viatura, mas foi abordado pela equipe, que não encontrou nada ilícito com o mesmo, no entanto, no local onde ele estava agachado, no gramado da praça, os policiais encontraram maconha, cocaína e crack.

As drogas foram apreendidas e o acusado foi conduzido ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

