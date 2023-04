Homem que matou jovem no Santa Angelina era procurado pela Justiça pelo crime de feminicídio

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Carlos Bezerra de Souza, que matou o a facadas o jovem Erison Luiz Santos, 25 anos, na tarde deste sábado (1º), no bairro Santa Angelina, era procurado pela Justiça da comarca de Barreiro, no estado de Pernambuco pelo crime de feminicídio.

Sobre o crime praticado contra Erison, Carlos disse que se desentendeu com ele narua, por isso resolveu matá-lo. Ele foi preso por seguranças da USP 2 ao entrar na universidade portando a faca usada no crime.

Com Carlos a Polícia Militar encontrou a quantia de R$ 950,00 e um cartão bancário, que ele alega ter subtraído do irmão e realizado o saque do dinheiro.

O acusado está preso no Centro de Triagem de São Carlos, onde aguarda a audiência de custódia.

Leia Também