Homem perde R$ 20 mil ao tentar adquirir carro em suposto leilão

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 38 anos foi vítima de um estelionato em São Carlos. O crime teria ocorrido na terça-feira, 28. Em boletim de ocorrência na CPJ, disse que, ao navegar pela internet, entrou em um site onde estaria ocorrendo leilão de veículos e se interessou em um Pálio. Se cadastrou e deu o lance, sendo posteriormente dado como vencedor pelo suposto leiloeiro.

Foi o orientado a fazer um TED no valor em questão para “agilizar a compra” e em seguida não conseguiu mais falar com o leiloeiro. Chegou a ir até Ribeirão Preto, no endereço onde estaria a sede do site na tentativa de pegar o veículo e teve conhecimento que ali era o deposito de uma empresa. Restou à vítima registrar queixa-crime.

Leia Também