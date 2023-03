Homem é preso no São Carlos 8 após agredir mulher e ameaçar "matar todo mundo" com uma facas

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 40 anos foi preso por ameaça e violência doméstica na noite de sábado (18), no São Carlos 8.

A Polícia Militar recebeu várias solicitações para atender a uma ocorrência de violência doméstica, na qual o autor estaria armado com uma faca.

Uma equipe foi averiguar e no local, encontrou a vítima acompanhada de seus dois filhos maiores de idade.

Ela contou que havia sido agredida por seu companheiro na manhã daquele mesmo dia e que com medo de sofrer mais agressões, escondeu-se com seus filhos na casa de vizinhos, voltando apenas no final da tarde, em companhia de um deles, e como o agressor não estava, permaneceu no local.

Já à noite, seu outro filho chegou e os dois irmãos iniciaram uma discussão. Depois o acusado também chegou e tomou parte na discussão, indo a vias de fato com um de seus enteados.

Em seguida o agressor pegou uma faca e começou a fazer ameças, dizendo que mataria a todos, inclusive algumas pessoas que estavam lá orando.

Todos saíram correndo com medo das ameaças e a polícia foi acionada.

Após a vítima narrar os fatos aos policiais, o agressor apareceu, visivelmente alterado e alegou que seria ele a vítima, pois havia sido agredido por um de seus enteados.

Vizinhos contaram à polícia que a vítima é constantemente agredida por seu companheiro, que foi detido conduzido ao plantão policial, preso em flagrante por ameaça e violência doméstica e recolhido ao Centro de Triagem.

A faca foi apreendida.

