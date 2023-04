Homem é morto a tiros em ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Rota das Notícias

Um homem foi morto a tiros na noite deste domingo (02/04), na Rua Borborema, no Jardim Cruzado.

De acordo com informações, houve uma discussão no local e a vítima foi alvejada por dois tiros na frente da casa onde morava.

Michael Ferreira da Luz de 31 anos foi socorrido pela ambulância até o hospital Hermínia Morganti, onde recebeu atendimento, mas logo já morreu.

Policiais militares de Ibaté e da Força Tática estiveram no local, mas o autor do homicídio ainda não foi localizado.

O corpo do jovem foi levado para o IML pela funerária Terezinha de Jesus.

