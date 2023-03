Homem é golpeado na cabeça no Jardim Zavaglia

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 32 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio por volta da 1h10 desta sexta-feira, 17, na rua Maria Crnkowise, no Jardim Zavaglia. O autor está foragido.

PMs foram ao local e apuraram que a vítima estava caída na calçada com um corte profundo na cabeça. Socorrido pelo Samu à Santa Casa, o médico plantonista constatou traumatismo craniano e que a arma utilizada poderia ter sido um machado, devido a profundidade do ferimento.

Em estado grave, a vítima não soube dizer o autor. Em seguida ficou inconsciente. Consta que deverá passar por tomografia para ver a gravidade da lesão. O caso foi registrado na CPJ e a Polícia Civil iniciou as investigações para tentar chegar ao autor do crime. No local não há câmeras de segurança e a arma utilizada não foi localizada pela PM.

