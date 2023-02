Homem é detido pela PM após ser acusado de roubo em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem foi detido por policiais militares por volta das 23h50 deste domingo, 12, na Avenida São Carlos, após uma tentativa de roubo. O acusado foi preso, encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao centro de triagem.

Uma equipe estava a caminho do Cidade Aracy para o atendimento a uma ocorrência.

Porém, quando seguiam pela Avenida São Carlos, ouviram gritos de uma pessoa pedindo ajuda e neste momento observaram um HB20 que foi ao encontro dos oficiais. O motorista relatou que teria sido vítima de uma tentativa de assalto, quando o criminoso tentou levar seu celular.

Com as características, os PMs iniciaram diligências e conseguiram deter na região o acusado. Os envolvidos foram encaminhados à CPJ e a vítima reconheceu o suspeito com o autor da tentativa de roubo que foi preso em flagrante.

