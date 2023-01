Homem é detido após furtar gasolina de vagão de trem em São Carlos

SIGA O SCA NO

O galão utilizado para a prática da tentativa de furto - Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 25 anos foi flagrado na manhã desta terça-feira, 3, ao furtar gasolina de um dos vagões de um comboio férreo que aguarda a ponte na região do shopping center ser liberada para seguir viagem.

Seguranças que faziam a escolta dos vagões notaram a atitude suspeita do acusado e após abordagem na alça de acesso à rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira (SP-215), região do Jardim Novo Mundo, próximo a linha férrea, constataram que, com o uso de uma mangueira, teria ocorrido o furto de 50 litros de gasolina que estavam em um vagão.

O acusado foi detido e encaminhado à CPJ e após ser autuado em flagrante, foi recolhido ao centro de triagem.

Leia Também