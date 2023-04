Homem é acusado de ameaçar mulher em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 79 anos foi detido por policiais militares por volta das 12h deste domingo, no Conjunto Habitacional Com. Nello Morganti, em Ibaté, acusado de ameaçar sua companheira, de 72 anos.

PMs foram até a rua José Daniel e apuraram que o agressor estaria na garagem. A vítima, no sofá da moradia. Ela informou que o marido estaria sob efeito de bebida alcoólica e armado com uma faca teria feito ameaças. Ambos foram encaminhados à CPJ para as deliberações de praxe.

