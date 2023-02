Guarda Municipal impede furto de animais no canil municipal

Na noite da última sexta-feira (17/02), por volta das 21h30, dois indivíduos ainda não identificados entraram no Canil e Gatil Municipal, onde também fica o posto zootécnico, para furtar cavalos.

Os indivíduos estavam com alicates e cabrestos, porém a ação foi interceptada por Guardas Municipais que estavam no local. Ao perceber a presença da GM empreenderam fuga pela mata deixando os objetos no local.

Na ação os indivíduos cortaram as cercas dos pastos onde estavam 6 animais, que acabaram saindo para a estrada, ficando nas imediações do canil. Porém, já foram encontrados pela equipe.

