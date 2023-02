Golpista se passa por filha e lesa homem em R$ 9 mil em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 57 anos, residente no Cidade Aracy, é mais uma vítima de estelionato em São Carlos.

Ele compareceu nesta quarta-feira, 15, na CPJ e relatou o drama vivido às autoridades policiais. Disse que na tarde de terça-feira, 14, um golpista se passou por sua filha e via WhatsApp pediu ajuda, pois passava por dificuldades. O pai acreditou e fez várias transferências via PIX totalizando R$ 9 mil.

No dia seguinte, ele entrou em contato com a filha e soube que caiu no golpe de estelionato. Mesmo assim, neste período, a golpista ainda tentava enganá-lo, solicitando novas transferências.

