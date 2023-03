Força Tática recupera bicicleta roubada em São Carlos

Bike roubada foi devolvida ao pequeno proprietário - Crédito: Maycon Maximino

Policiais militares da Força Tática detiveram na manhã desta segunda-feira, 27, um adolescente de 17 anos pilotando uma bike que ele mesmo roubou neste domingo, 26, após agredir uma criança de 9 anos.

O São Carlos Agora apurou que o acusado invadiu uma casa na rua Ana Prado, na Vila Prado e se apoderou de uma bike que estava na garagem. O dono dela, uma criança de 9 anos, tentou impedir. O infrator passou a agredir o garoto, jogando-o contra uma parede e em seguida fez diversas ameaças. Posteriormente fugiu.

A Polícia Militar foi acionada e durante patrulhamento nesta manhã e com as características do criminoso e da bicicleta, flagraram o suspeito no veículo na rua Padre José Carlos Di Mambro, no Jardim Santa Angelina.

Abordado, confessou o crime, sendo encaminhado à CPJ para as deliberações de praxe. A bike foi devolvida para a criança.

Leia Também