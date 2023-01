Família viaja e ladrões "fazem a festa" em residência no Jardim Ipanema

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma residência localizada na Rua Vereador Lucas Perroni Junior, no Jardim Ipanema, foi alvo de ladrões enquanto seus moradores estavam viajando.

A família, que estava fora da cidade, foi comunicada pela faxineira, que ao chegar para trabalhar no local, encontrou duas janelas quebradas e percebeu a falta de vários objetos.

Imediatamente os moradores retornaram e confirmaram o fato, fazendo um levantamento de tudo que havia sido levado, puderam constatar o furto de alimentos, perfumes, roupas, calçados, um secador, uma prancha alisadora, documentos e chaves de veículos, duas mochilas com materiais escolares dentro, uma cadeira infantil de transporte automotivo, ferramentas, utensílios de cozinha, várias garrafas de bebidas alcoólicas, notebook, roçadeira elétrica, parafusadeira, lavadora de alta pressão, cooktop, fritadeira elétrica, TV de 58 polegadas, sound bar, vídeo-game, bicicleta, cafeteira, botijão de gás, microondas e um Ford Fiesta.

O morador não possui seguro nem da casa e nem do carro, e acredita que os autores do furto tenham pulado o muro para entra e depois saído pela garagem, com o carro. Ele registrou um boletim de ocorrência no plantão policial.

Apenas o carro foi localizado até o momento, na madrugada deste domingo (08), mas ninguém foi detido.

