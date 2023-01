Ex usa faca de pão para matar mulher na região

SIGA O SCA NO

Isabel Bernardinelli foi assassinada pelo ex - Crédito: arquivo pessoal

Um ajudante gerais de 43 anos, morador de Itirapina/SP, foi preso na noite desta terça-feira (24) acusado de matar a ex-namorada. O crime ocorreu em Piracicaba/SP.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pelo irmão da vítima que encontrou o corpo de Isabel Bernardinelli, 52, nos fundos do imóvel onde ela residia. Havia grande quantidade de sangue no local.

Com a chegada da Polícia Científica, foi constatado que havia um corte profundo no pescoço da mulher.

Com informações de testemunhas a PM chegou até uma casa, onde o acusado estava escondido. Ele teria confessado o crime e disse que estrangulou e cortou o pescoço de Isabel com uma faca de pão. Disse ainda que pensou em cometer suicídio, mas optou por fugir.

O ajudante não aceitava o fim do relacionamento e o fato de a mulher ter registrado boletins de ocorrência contra ela, o que dificultava a encontrar trabalho.

A vítima tinha uma medida protetiva contra o autor.

