Equipe do canil da GM de São Carlos faz grande apreensão de drogas em Porto Ferreira

A equipe do canil da Guarda Municipal de São Carlos fez uma grande apreensão de drogas na tarde desta sexta-feira (28), na cidade de Porto Ferreira.

O delegado de Porto Ferreira, Dr. Guilherme Henrique Furtado Germano, através do Secretário de Segurança Pública de São Carlos, solicitou a presença da equipe do Canil da G.M. de São Carlos lá, onde a Polícia Civil realizava um trabalho para coibir o tráfico de drogas, com foco em um terreno localizado na esquina das Ruas Manoel Lourenço Junior e Idalécio Rezende, na Vila Daniel, que estaria sendo usado para esconder entorpecentes.

No local foi realizado o trabalho de faro com a cadela K9 ÍNDIA, que localizou uma grande quantidade de entorpecentes de diversos tipos.

Ninguém foi detido e o material apreendido foi entregue à Polícia Civil de Porto Ferreira.

