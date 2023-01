Dupla armada roubada moto na SP-215

SIGA O SCA NO

Arma de fogo - Crédito: © Arquivo/Agência Brasil

Uma moto foi roubada por dois bandidos na noite deste domingo (8), na rodovia Doutor Paulo Lauro (SP-215), entre São Carlos e Descalvado.

O proprietário de 39 anos compareceu no plantão policial de São Carlos, onde relatou que seguia no sentido São Carlos, quando foi abordado por dois bandidos armados. Ele foi obrigado a entregar a motocicleta e a mochila com pertences pessoais e dinheiro.

Em seguida a dupla se evadiu e até o momento não foi identificada.

