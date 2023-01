Discussão em bar termina em agressão

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma discussão terminou em agressões em um bar na Avenida Dr. Teixeira de Barros (Rua Larga), na Vila Prado, por volta das 17h30 desta terça-feira, 10.

Policiais militares que atenderam a ocorrência apuraram que uma mulher de 48 anos caminhava com seu filho (16 anos) e uma amiga quando viram no estabelecimento comercial um homem de 46 anos que seria seu ex-companheiro.

Segundo a mulher, o “ex” estaria denegrindo a imagem do filho com afirmações que seriam caluniosas e foi questioná-lo. Ato contínuo, frisa ela, teve início uma discussão o homem partiu para cima do adolescente e começou a agredi-lo com socos e chutes, além de bengaladas nas costas e braços. A mulher interveio e foi agredida a socos.

Já o acusado negou, dizendo que de fato teve início a discussão, mas teria sido agredido e apenas se defendeu. O caso foi registrado na CPJ.

