Dinheiro que seria da venda de drogas é apreendido pela Força Tática

SIGA O SCA NO

O dinheiro que estava com a dupla no Santa Felícia - Crédito: Maycon Maximino

Durante operação da Força Tática, um jovem de 26 anos foi flagrado com mais de R$ 5 mil em dinheiro o qual ele alega ser proveniente da venda de drogas. Ele estava na garupa de uma moto que foi abordada na rua Cândido de Arruda Botelho, Santa Felícia.

Os policiais faziam patrulhamento pela região quando suspeitaram dos ocupantes de uma motocicleta e realizaram a abordagem. Com o piloto da moto havia apenas dois celulares, sendo que um deles o suspeito disse ter adquirido de um viciado em entorpecentes pelo valor de R$ 10,00.

Com o passageiro havia a quantia de R$ 5.270,00 em espécie que segundo a Polícia, ele alegou ser do "recolhe" de uma biqueira no bairro Santa Angelina.

A dupla foi encaminhada à CPJ e liberada após prestar depoimento. O dinheiro e o celular foram apreendidos.

Leia Também