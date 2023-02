Colisão traseira deixa um morto na Washington Luis

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação/Polícia Rodoviaria

O passageiro de um caminhão morreu após acidente que aconteceu na noite desta quarta-feira (22), na rodovia Washington Luís (SP-310), próximo ao município de Santa Gertudes.

Segundo a Polícia Rodoviária, um caminhão com três ocupantes colidiu contra a traseira de uma carreta, vitimando fatalmente um dos passageiros. O condutor e o outro ocupante ficaram presos nas ferragens.

As causas do acidente são desconhecidas, porém existe a suspeita que o motorista do caminhão possa ter dormido ao volante.

Os ocupantes da carreta não tiveram ferimentos.

