Carro produto de furto em Matão é recuperado em São Carlos

Carro estava com placa trocada e numeração do motor e chassi clonados - Crédito: Maycon Maximino

Um carro, produto de furto ocorrido em Matão no dia 4 de janeiro, foi recuperado por policiais militares nesta segunda-feira, 10. O flagrante aconteceu na rua Pedro monte Leone, no Jardim Tangará.

A PM foi acionada por uma empresa de rastreamento. No local os policiais apuraram que a placa do carro pertencia a outro do mesmo modelo, além da numeração do motor e chassi estarem clonados (pertenceria a um carro de São José dos Campos e o proprietário disse que o veículo estaria em sua garagem).

Diante dos fatos, o veículo foi apreendido e recolhido ao centro de triagem.

