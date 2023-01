Carro envolvido em colisão que matou comerciante também era ocupado por família de São Carlos

Crédito: Reprodução/Sputnik Voz do Povo

O São Carlos Agora apurou que o outro veículo envolvido na colisão que terminou na morte da comerciante Elisangela Oliveira da Costa Rebordoes (idade não informada) na BR-365, em Minas Gerais, era ocupado também por moradores de São Carlos.

Ainda segundo informações obtidas com exclusividade pelo SCA, o Fiat Siena com placas de São Carlos, retornava de Salinas/MG, onde os ocupantes foram visitar familiares. Entre cidades de João Pinheiro e São Gonçalo do Abaeté, local distante mais de 650 quilômetros de São Carlos, houve a colisão frontal contra o Renault Duster também com placas de São Carlos. Nele viajavam além de Elisângela, o marido e a filha que ficaram feridos e foram levaods para hospitais da região. Eles estavam a caminho do estado da Bahia, onde iriam visitar os pais. A mulher morreu presa nas ferragens.

De acordo com o apurado, no Siena quatro pessoas ficaram feridas. Uma criança precisou ser internada em estado grave.

Ainda não informações sobre o velório de Elisangela.

