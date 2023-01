Comerciante de São Carlos morre em acidente na BR-365 em Minas Gerais

SIGA O SCA NO

Foto mostra carros destruídos e no detalhe Elisangela - Crédito: Corpo de Bombeiros e arquivo pessoal

Uma moradora de São Carlos morreu em um grave acidente no final da tarde desta sexta-feira (6), na BR-365, entre as cidades de João Pinheiro e São Gonçalo do Abaeté, em Minas Gerais.

Segundo informações, um Renault Duster e um Fiat Siena colidiram de frente. Chovia no momento da colisão, porém as causas da batida não foram informadas.

A comerciante Elisangela Oliveira da Costa Rebordoes, carinhosamente conhecida como "Nenê", moradora de São Carlos, morreu presa entre às ferragens. O marido dela, a filha e outras seis pessoas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região.

Segundo o SCA apurou, Elisangela Oliveira tinha uma loja no bairro Cidade Aracy e por muito tempo atuou como jogadora de vôlei no time Garra 1000.

De acordo com informações, a família estava a caminho da Bahia visitar os pais.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento.

