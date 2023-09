Carreta carregada com trator é atingida na traseira por outra carreta na Washington Luís em Ibaté

SIGA O SCA NO

Crédito: Colaborador

Um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado na manhã desta terça-feira (19/09), na altura do Km 245 da Rodovia Washington Luís em Ibaté.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, uma carreta carregada com um trator seguia no sentido São Carlos/Ibaté, quando acabou sendo atingida na traseira por uma outra carreta de uma empresa de sucos que seguia com destino a cidade de Araraquara.

Apesar do impacto, nenhum dos motoristas ficou ferido. A carreta que foi atingida na traseira ficou com a frente danificada.

O trânsito no local ficou lento por cerca de uma hora, até a retirada dos veículos. A Polícia Rodoviária investiga as causas do acidente.

