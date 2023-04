SIGA O SCA NO

Ambulância do Samu no local da ocorrência - Crédito: Maycon Maximino

Um bebê de um ano sofreu queimaduras no rosto, peito e braço nesta terça-feira, 25, durante um acidente doméstico na rua Ângelo do Prado, no Vida Nova São Carlos.

Segundo apurado, a mãe fritava ovo quando a frigideira teria caído do fogão, atingindo a criança.

O Samu foi acionado e o bebê, juntamente com o pai, foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico.

