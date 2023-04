SIGA O SCA NO

Imagem Ilustrativa - Crédito: divulgação

Um bandido armado com uma faca roubou um celular no começo da madrugada deste domingo (9), no bairro Santa Angelina.

Após render a vítima e tomar o aparelho, o criminoso fugiu pelas ruas do bairro e até o momento não foi localizado.

