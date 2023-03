Autor de furto a residencia no Jardim Embaré é preso no São Carlos 8

SIGA O SCA NO

Um homem de 39 anos foi preso na manhã deste domingo (19), no São Carlos 8, acusado de ser o autor de um furto a residência no Jardim Embaré.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia que havia um carro queimado na estrada de acesso à Fazenda Jatobá, próximo à Represa do 29 e uma equipe foi averiguar.

No local foi encontrado um Fiat Uno totalmente queimado, mas ainda era possível ver as placas, por isso eles conseguiram identificar o proprietário.

Ao entrar em contato com o proprietário do carro, este informou que estava viajando e que não sabia nada sobre o que havia acontecido com seu carro, pois o havia deixado em sua casa.

Os policiais foram até a residência averiguar, junto com o filho da vítima, e encontraram a casa toda revirada e sem o carro.

O filho disse que desconfiava de um homem que trabalhou por um tempo na residência e que este morava no São Carlos 8, e ao descrevê-lo, os policiais já sabiam de quem se tratava, pois o suspeito já era conhecido nos meios policiais.

A equipe foi até o bairro e localizou o suspeito, que foi abordado e rapidamente confessou o furto. Ele confirmou que trabalhou na casa da vítima e sabia que ele estaria viajando. Disse também que o furto foi realizado durante a madrugada, com a ajuda de um comparsa e que além do carro foram levados vários outros objetos como 3 TVs e um notebook.

Nada ilícito foi encontrado com o acusado, que alegou que todos os bens furtados ficaram com seu comparsa, a quem ele conhece apenas de nome e não sabe onde mora.

Sobre o carro, o acusado disse que os dois o levaram até o local onde foi encontrado, mas foi o outro que ateou fogo.

J.J.M. foi conduzido ao plantão policial, preso em flagrante e recolhido ao Centro de Triagem.

