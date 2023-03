Acusado de furtar moto é detido pela GM

Um rápido trabalho da Guarda Municipal fez com que um acusado de furto de 21 anos fosse detido por volta da 1h na Alameda dos Crisântemos, no Cidade Jardim.

O Grupo GAM (Grupo de Apoio Motorizado) da GM estava em patrulhamento preventivo pelo Cidade Jardim quando um motoboy pediu ajuda dizendo que sua moto teria sido furtada.

Com as característica do suspeito e com a ajuda de imagens de câmeras de monitoramento, os guardas obtiveram informação que o acusado estaria pela Avenida São Carlos.

Foram feitas diligências e o acusado foi detido após tentativa de fuga. A vítima compareceu ao local e reconheceu a moto como sendo de sua propriedade. Já o suspeito, foi detido, encaminhado à CPJ, autuado em flagrante e recolhido ao centro de triagem.

