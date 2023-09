Acidente deixa quatro pessoas feridas na SP-215 entre São Carlos e Descalvado

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Uma colisão entre uma S10 carregada de capim e um Fiat Toro deixou quatro pessoas feridas na tarde desta sexta-feira (08), no km 131 da rodovia SP-215, entre São Carlos e Descalvado.

De acordo com informações colhidas pela reportagem no local, a S10 havia acabado de sair de um retorno e ao entrar na pista foi atingida na traseira pelo Fiat Toro, que transitava no sentido São Carlos.

Com o impacto, a S10 rodou vindo a parar do outro lado da pista, capotando em seguida.

Duas pessoas que estavam na S10 e outras duas que estavam na Fiat Toro foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros de São Carlos e Porto Ferreira. As vítimas foram encaminhadas para hospitais de São Carlos e Descalvado.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

As causas do acidente serão apuradas, mas segundo informações, o capim que estava na caçamba da S10 pode ter obstruído a iluminação da picape.

Leia Também