Primeira Feira de Adoção PET do ano acontece neste sábado no Canil Municipal

A Secretaria de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, por meio do Departamento de Controle e Defesa Animal, promove neste sábado, dia 17 de janeiro, a primeira Feira de Adoção PET de 2026. A ação será realizada das 9h às 14h, na sede do Canil Municipal, localizada na Estrada Washington José Pêra, nº 3.800.

Ao todo, estarão disponíveis para adoção responsável 284 animais, sendo 159 cães — entre eles oito filhotes — e 125 gatos, todos à espera de um novo lar. Os pets passaram por avaliação veterinária e estão vacinados, castrados, microchipados e vermifugados, garantindo mais segurança e bem-estar tanto para os animais quanto para os futuros tutores.

A feira reforça a importância da adoção consciente, que representa um gesto de amor, cuidado e responsabilidade. A iniciativa também busca conscientizar a população sobre a posse responsável e reduzir o número de animais abandonados.

O sucesso do programa pode ser comprovado pelos números: somente em 2025, o Departamento de Controle e Defesa Animal realizou 430 adoções, demonstrando o compromisso da Prefeitura com o bem-estar animal e com políticas públicas voltadas à causa.

