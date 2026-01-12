Negligência em criadouro de porcos mobiliza fiscalização através de Elton Carvalho em São Carlos

Crédito: divulgação

Uma ação de fiscalização realizada no Aporá de São Fernando, em São Carlos, revelou uma grave situação de negligência em um criadouro de porcos. No local, os animais foram encontrados em condições insalubres e com sinais evidentes de desnutrição, caracterizando possível violação às normas de bem-estar animal e levantando preocupação quanto à saúde dos próprios animais e da comunidade ao entorno.

Diante da gravidade do caso, o vereador Elton Carvalho (Republicanos) esteve no local para averiguar a denúncia e acionou o Departamento de Controle e Defesa Animal, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, com apoio da Guarda Municipal. A ação conjunta permitiu a intervenção imediata para garantir a proteção dos animais.

“Uma situação triste, lamentável. Nossa missão é fiscalizar de perto casos como este e assegurar proteção e dignidade aos animais, além de cobrar que a lei seja cumprida com rigor.”, afirmou o vereador Elton Carvalho.

