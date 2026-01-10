"Membros das famílias", pets se tornam frequentadores de shoppings

PETs no shopping: novas famílias incluem animais domésticos, que acabam conquistando novos espaços de convívio - Crédito: divulgação

O que antes não existia nem em sonho agora é realidade. Os shopping centers já há alguns anos retiraram a proibição da entrada de cachorros e gatos em suas unidades. Considerados atualmente como “filhos” de muitos casais humanos, os chamados pets já fazem parte do cotidiano desses centros de compras.

O biólogo Fernando Magnani destaca que os shoppings se tornaram locais de passeio. “Está cada vez mais na moda que cachorros e gatos, chamados de pets, adquiram um status de filiação. Esse fenômeno acaba provocando outras mudanças de comportamento. Se a gente pensar que hoje os shoppings são áreas utilizadas como lazer… Muitos nem vão fazer compras, mas apenas passear e consumir alguma coisa na praça de alimentação. No caso de muito calor, usufruir do ar-condicionado”, comenta.

Magnani afirma que, uma vez “membro da família”, o pet pode acompanhar seus “familiares” em sua recreação. “Se pensarmos que a família quer passear no shopping e que essa mesma família considera o pet como membro da família, nada mais natural do que levá-lo junto ao passeio. Isso está ficando cada vez mais comum, principalmente nas cidades maiores, onde as famílias vão ficando cada vez menores. Os pets acabaram conquistando essa condição de membros da família”, explica.

Segundo o biólogo, uma questão importante é a higiene. “O tutor do animal tem que ter o discernimento de que terá que, obrigatoriamente, limpar a sujeira que seu animal fizer. Se a pessoa quiser ir ao shopping ou a qualquer lugar, por questão de educação, deve promover a limpeza de fezes e urina dos bichos. São normativas de cada estabelecimento para atrair o selo de pet friendly.”

Magnani também destaca que, mesmo com a entrada dos pets nos shoppings, existem restrições. “Hoje, pelo menos que eu saiba, não existe lei federal, nem estadual ou municipal. Vai muito de cada estabelecimento adquirir o selo de pet friendly, que cada vez mais atrai clientes. Os empreendimentos comerciais têm visto vantagens em autorizar a entrada, embora existam grandes restrições.”

As mudanças no mercado e o avanço dos animais domésticos como “membros da família” criaram, segundo Magnani, uma nova realidade. “Do ponto de vista mercadológico, os shoppings estão dotados de pet shops, de lojas atacadistas com produtos para esse mercado animal. Existem dados muito confiáveis de que, no Brasil, existem 160 milhões de gatos e cachorros. Então, espera-se um faturamento para este ano na casa dos R$ 80 milhões nesse mercado de pets. Torna-se impossível impedir o ingresso dos animais domésticos em um shopping.”

Magnani recomenda que os frequentadores de shoppings que vão a esses locais acompanhados de seus pets tenham os cuidados necessários com a saúde dos bichos. “Espera-se que quem leva um animal a um shopping esteja com a carteira de vacinação em dia e que o animal faça visita regular a um veterinário, com uma consulta anual. Também há a questão do comportamento. Você não pode levar um animal agressivo a um local onde vão estar várias pessoas. Há animais que são tranquilos, mas se estressam com multidões e barulho, e você deve evitar levá-los a locais onde haja aglomeração de pessoas.”

TRONO PET NO NATAL – A situação chegou a tal ponto que, em Bauru, um shopping center localizado na zona sul da cidade incluiu, neste ano, os animais de estimação em sua decoração natalina e reservou um espaço especial para eles ao lado do Papai Noel: o trono pet.

No local, muitos donos levaram seus cães para fotografá-los com o bom velhinho. Aos sábados, o trono pet também é usado para que ONGs de proteção animal coloquem em exposição animais disponíveis para adoção.

ETIQUETA ANIMAL – O aumento no número de estabelecimentos que aderem aos conceitos de pet friendly tem criado uma demanda especial pelos serviços de adestradores especializados em treinamento de “etiqueta animal”.

SEM LEGISLAÇÃO – Não há uma lei federal única que obrigue shoppings a aceitar pets, mas projetos de lei avançam na Câmara, e normas estaduais e municipais permitem ou regulamentam a prática, enquanto a decisão final cabe ao estabelecimento, que define suas regras (tamanho, raça, áreas permitidas), sendo que a presença de cães-guia é sempre garantida pela Lei nº 11.126/2005.

O cenário atual:

Liberdade dos shoppings: a regra geral é que, a menos que haja lei específica no estado ou município, a direção do shopping decide se permite ou não animais e sob quais condições (coleira, focinheira, porte).

Legislação municipal/estadual: alguns locais possuem leis que regulamentam ou até obrigam a entrada de pets em shoppings e outros locais públicos, como Feira de Santana (BA) ou Araraquara (SP).

Projetos de lei federais: existem propostas (como o PL 4.331/21) na Câmara dos Deputados para garantir o direito de entrar com animais em estabelecimentos de uso coletivo, mas ainda estão em tramitação.

Cães-guia: a Lei nº 11.126/2005 garante o direito de pessoas com deficiência visual (e outras deficiências, por interpretação) de ingressarem com cão-guia em qualquer ambiente público ou privado, sem restrições.

Regras comuns em shoppings “pet friendly”:

Restrições: proibição de acesso à praça de alimentação, banheiros e lojas específicas (a critério do lojista).

Condições: uso de coleira/guia e, às vezes, focinheira ou transporte em carrinhos, dependendo do porte e da política do local.

O que fazer:

Sempre verifique as regras do shopping específico antes de ir, pois cada um tem sua própria política.

