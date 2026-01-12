Homenagem do Grupo Santa Cruz ao pet Tobby Origa

SIGA O SCA NO

HOMENAGEM DO GRUPO SANTA CRUZ O A PET Tobby Origa

Faleceu no dia 10/01/2026 na cidade de São Carlos ao Pet Tobby Origa, aos 16 anos de idade.

Deixa seus tutores: Fabiana e Willian, demais familiares e amigos.

O Pet Tobby Origa foi trasladado ao Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento do Pet Tobby Origa.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.

