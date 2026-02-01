Homenagem do Grupo Santa Cruz a pet Neguinha

SIGA O SCA NO

HOMENAGEM DO GRUPO SANTA CRUZ O A PET NEGUINHA

Faleceu no dia 31/01/2026 na cidade de São Carlos a Pet Neguinha, aos 08 anos de idade.

Deixa suas tutoras: Odete e Letícia, demais familiares e amigos.

A Pet Neguinha será trasladada ao Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Pet Neguinha.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Deixe uma mensagem de carinho para a família acessando o seguinte: https://sistemamemoriam.com/c/84564

Leia Também