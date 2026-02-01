(16) 99963-6036
domingo, 01 de fevereiro de 2026
Pet animais

Homenagem do Grupo Santa Cruz a pet Neguinha

01 Fev 2026 - 08h05Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homenagem do Grupo Santa Cruz a pet Neguinha -

HOMENAGEM DO GRUPO SANTA CRUZ PET NEGUINHA

Faleceu no dia 31/01/2026 na cidade de São Carlos a Pet Neguinha, aos 08 anos de idade.

Deixa suas tutoras: Odete e Letícia, demais familiares e amigos.

A Pet Neguinha será trasladada ao Crematório Bom Jesus na cidade de Américo Brasiliense.

O Grupo Santa Cruz informou o falecimento da Pet Neguinha.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. Deixe uma mensagem de carinho para a família acessando o seguinte: https://sistemamemoriam.com/c/84564

 

Leia Também

Morte do cão Orelha reacende debate sobre punições por maus-tratos a animais no Brasil
Pet animais15h13 - 29 Jan 2026

Morte do cão Orelha reacende debate sobre punições por maus-tratos a animais no Brasil

Homenagem da Funerais Pet ao gatinho Dante
Pet animais15h16 - 27 Jan 2026

Homenagem da Funerais Pet ao gatinho Dante

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Amora
Pet animais07h38 - 27 Jan 2026

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Amora

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Lara
Pet animais08h56 - 25 Jan 2026

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Lara

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Lola
Pet animais21h11 - 22 Jan 2026

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Lola

Últimas Notícias