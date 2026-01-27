(16) 99963-6036
terça, 27 de janeiro de 2026
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet ao gatinho Dante

27 Jan 2026
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento do gatinho Dante , ocorrido no dia 25 de Janeiro de 2026, na cidade de São Carlos-SP 
 
Dante foi amor em forma de um gatinho. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória. Ele foi cuidado e amado até o fim, e para sempre. A saudade fica, mas o amor que ele deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade

