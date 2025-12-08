(16) 99963-6036
segunda, 08 de dezembro de 2025
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet a Pet Bernadete

08 Dez 2025 - 18h05Por Jessica
Homenagem a cachorrinha Bernadete 
 
Com profundo pesar, a Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Bernadete, ocorrido no dia 07 de Dezembro de 2025, na cidade de Ibaté(SP). 
 
Bernadete foi cuidada com muito amor pela ONG Amar é o Bicho, que lamentam sua partida e recordam com carinho os momentos de afeto e companheirismo que ela proporcionou. 

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

