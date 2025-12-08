Homenagem da Funerais Pet a Pet Bernadete

Com profundo pesar, a Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Bernadete, ocorrido no dia 07 de Dezembro de 2025, na cidade de Ibaté(SP).

Bernadete foi cuidada com muito amor pela ONG Amar é o Bicho, que lamentam sua partida e recordam com carinho os momentos de afeto e companheirismo que ela proporcionou.



Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

Homenagem a cachorrinha Bernadete