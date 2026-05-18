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segunda, 18 de maio de 2026
Pet animais

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Negona

18 Mai 2026 - 08h21Por Jéssica C.R.
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Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Negona -

Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Negona, ocorrido no dia 17 de Maio de 2026, na cidade de São Carlos/SP 

Negona foi amor em forma de cachorrinha. Passou pela nossa vida deixando carinho, companhia e momentos que vão continuar vivos em nossa memória.

Ela foi cuidada e amada por sua tutora Ligia Beatriz Donato Tenório, demais familiares.

 A saudade fica, mas o amor que ela deu é maior esse não morre nunca.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade. 

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