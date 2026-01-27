(16) 99963-6036
Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Amora

27 Jan 2026 - 07h38Por Jessica Carvalho R.
Homenagem a cachorrinha Amora Souza
 
Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Amora Souza , ocorrido no dia 26 de Janeiro de 2026, na cidade de São Carlos-SP 
 
Amora Souza  era cuidada com muito amor pela sua tutora Margarida Aparecida Porto de Souza e demais familiares, que lamentam sua partida e recordam com carinho os momentos de afeto e companheirismo que ela proporcionou. 
 
Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.

