Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Amora

Com profundo pesar, o Funerais Pet informa o falecimento da cachorrinha Amora Souza , ocorrido no dia 26 de Janeiro de 2026, na cidade de São Carlos-SP

Amora Souza era cuidada com muito amor pela sua tutora Margarida Aparecida Porto de Souza e demais familiares, que lamentam sua partida e recordam com carinho os momentos de afeto e companheirismo que ela proporcionou.

Nossos mais sinceros sentimentos à família, e que Deus conforte o coração de todos neste momento de dor e saudade.