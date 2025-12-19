Homem é preso em flagrante acusado de maus-tratos a filhotes de cachorro em Ibaté

Crédito: divulgação

Um homem foi preso em flagrante acusado de maus-tratos a animais na tarde de quinta-feira (18), no bairro Jardim Cruzado, em Ibaté. A ocorrência foi registrada por volta das 16h50, na Rua Taquaritinga, nº 325.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe foi acionada pela veterinária do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) após uma denúncia acompanhada de vídeos que mostravam um homem agredindo filhotes de cachorro em via pública. As imagens teriam sido registradas dois dias antes da intervenção.

No endereço indicado, um imóvel em demolição, os agentes localizaram os filhotes e o indivíduo que aparecia nas imagens.

Durante a averiguação, no momento em que uma pessoa tentou verificar o estado de saúde de um dos animais, o suspeito teria se exaltado e investido de forma agressiva, tentando agredi-la. Foi necessária a intervenção de um inspetor da GCM, que realizou a contenção do homem para cessar a agressão.

Mesmo após ser contido, o suspeito passou a proferir ameaças explícitas de morte contra a pessoa, afirmando que iria matá-la caso não recuperasse os animais, caracterizando, segundo a corporação, uma ameaça concreta e reiterada.

Os filhotes foram encaminhados ao CCZ de Ibaté, onde passaram por avaliação clínica para a elaboração de laudo técnico veterinário. Já o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Ibaté, sem lesões aparentes e sem a necessidade do uso de algemas.

Após a confirmação dos maus-tratos pela equipe técnica do CCZ, o delegado Dr. Ramon ratificou a voz de prisão em flagrante por maus-tratos a animais. O suspeito foi então encaminhado à cadeia pública de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

