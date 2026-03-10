FiscalizaÃ§Ã£o contra maus-tratos a animais cresce e multas passam de R$ 84 mil em 2026

A Prefeitura de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, está reforçando as ações de fiscalização contra casos de abandono e maus-tratos de animais. Somente em 2026, o município já aplicou 16 multas administrativas, totalizando R$ 84.144,60.

As autuações são resultado de denúncias recebidas pelo Departamento de Controle e Defesa Animal, além de fiscalizações realizadas pela equipe responsável. Os números mostram um crescimento significativo nas penalidades aplicadas nos últimos anos, refletindo o aumento da fiscalização e do rigor no combate às irregularidades.

Em 2022, o valor total de multas foi de R$ 2.277,30. No ano seguinte, em 2023, o montante subiu para R$ 36.731,93, e em 2024 chegou a R$ 37.098,40. Já em 2025, houve um salto expressivo, com R$ 138.566,90 em multas aplicadas. Agora, em 2026, mesmo com o ano ainda em andamento, o valor já ultrapassa R$ 84 mil. Desde 2022, o total acumulado chega a R$ 298.819,13.

De acordo com o diretor do Departamento de Controle e Defesa Animal, Lucas Jordão, o aumento das autuações demonstra que o município tem intensificado a fiscalização. Segundo ele, a medida busca não apenas punir, mas também conscientizar a população. “O aumento no número de multas e no valor das autuações mostra que o município está cada vez mais atento no combate aos maus-tratos. Nosso objetivo não é apenas punir, mas também conscientizar a população sobre a responsabilidade que cada tutor tem com seu animal. Além das multas administrativas, os casos também são encaminhados às autoridades competentes para responsabilização criminal”, destacou.

O secretário municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, Alexandre Wellington de Souza, ressaltou que a aplicação das penalidades tem como foco garantir o cuidado adequado aos animais. “Não temos prazer em aplicar penalidades. O que queremos é que os animais recebam os cuidados necessários, com carinho, atenção e dentro da lei. O respeito aos animais deve ser um compromisso de toda a sociedade”, afirmou.

A Secretaria reforça que as ações de fiscalização e atendimento às denúncias continuarão sendo intensificadas, reafirmando o compromisso da administração municipal com o bem-estar animal.

Casos de abandono ou maus-tratos podem ser denunciados por meio da Ouvidoria, pelo telefone (16) 3362-1080.

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