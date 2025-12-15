(16) 99963-6036
segunda, 15 de dezembro de 2025
20/12

Feira Especial de Natal oferece mais de 280 animais para adoção responsável

15 Dez 2025 - 18h27Por Jéssica C.R.
A Feira Especial de Natal do Departamento de Controle e Defesa Animal será realizada no próximo dia 20 de dezembro, das 9h às 14h, no Canil Municipal de São Carlos, localizado na Estrada Municipal Washington José Pêra, nº 3.800, no bairro Água Fria.

Em sua 20ª edição, o evento vai disponibilizar 156 cães e 125 gatos para adoção responsável, oferecendo a eles a oportunidade de encontrar um novo lar repleto de cuidado, carinho e proteção. Todos os animais passaram por resgate, receberam os cuidados necessários e estão prontos para serem acolhidos por novas famílias.

A iniciativa reforça que animal não deve ser tratado como presente, mas sim como um companheiro de vida, que exige atenção, responsabilidade, dedicação e amor ao longo dos anos.

Para adotar, os interessados devem apresentar documento de identidade (RG) e comprovante de residência. Durante a feira, também serão repassadas orientações sobre guarda responsável, garantindo que a adoção seja feita de forma consciente e duradoura.

 

