(16) 99963-6036
quinta, 18 de dezembro de 2025
Pet animais

Cachorrinho morre em São Carlos após possível ingestão de caramujo africano e família faz alerta

18 Dez 2025 - 08h01Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Cachorrinho morre em São Carlos após possível ingestão de caramujo africano e família faz alerta -

A morte do cachorrinho Duque Oliver, ocorrida nesta terça-feira (17), causou comoção e tristeza entre familiares e pessoas próximas, no bairro Vila Costa do Sol. Segundo relatos da família, o animal teria ingerido um caramujo africano enquanto brincava, o que pode ter provocado complicações que levaram ao óbito.

Abalados pela perda, os tutores decidiram transformar o momento de dor em um alerta a outros donos de animais. De acordo com a família, caramujos representam um risco sério para cães, pois podem transmitir parasitas perigosos quando ingeridos, especialmente durante brincadeiras em quintais, jardins ou áreas úmidas.

Além dos riscos aos animais, os familiares também alertam para o perigo do contato humano com caramujos, principalmente no caso de crianças, que podem manusear esses moluscos durante brincadeiras, aumentando o risco de contaminação por parasitas.

Os familiares ainda chamaram a atenção para a grande quantidade de terrenos sem manutenção na região, o que favorece a proliferação de caramujos. O caso ocorreu na Rua Professor Mozart Santos Mello, onde, segundo os moradores, a presença desses moluscos tem sido frequente.

 

 

 

Leia Também

Onça-parda é vista na região da USP 1 e biólogo alerta: "manter distância e não interagir"
Veja vídeo 11h29 - 17 Dez 2025

Onça-parda é vista na região da USP 1 e biólogo alerta: "manter distância e não interagir"

Feira Especial de Natal oferece mais de 280 animais para adoção responsável
20/1218h27 - 15 Dez 2025

Feira Especial de Natal oferece mais de 280 animais para adoção responsável

Cachorra vítima de espancamento é adotada durante feira no Canil Municipal
Pet animais16h25 - 11 Dez 2025

Cachorra vítima de espancamento é adotada durante feira no Canil Municipal

Homenagem da Funerais Pet a Pet Bernadete
Pet animais18h05 - 08 Dez 2025

Homenagem da Funerais Pet a Pet Bernadete

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Beatriz
Pet animais06h43 - 07 Dez 2025

Homenagem da Funerais Pet a cachorrinha Beatriz

Últimas Notícias