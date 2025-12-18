Cachorrinho morre em São Carlos após possível ingestão de caramujo africano e família faz alerta

A morte do cachorrinho Duque Oliver, ocorrida nesta terça-feira (17), causou comoção e tristeza entre familiares e pessoas próximas, no bairro Vila Costa do Sol. Segundo relatos da família, o animal teria ingerido um caramujo africano enquanto brincava, o que pode ter provocado complicações que levaram ao óbito.

Abalados pela perda, os tutores decidiram transformar o momento de dor em um alerta a outros donos de animais. De acordo com a família, caramujos representam um risco sério para cães, pois podem transmitir parasitas perigosos quando ingeridos, especialmente durante brincadeiras em quintais, jardins ou áreas úmidas.

Além dos riscos aos animais, os familiares também alertam para o perigo do contato humano com caramujos, principalmente no caso de crianças, que podem manusear esses moluscos durante brincadeiras, aumentando o risco de contaminação por parasitas.

Os familiares ainda chamaram a atenção para a grande quantidade de terrenos sem manutenção na região, o que favorece a proliferação de caramujos. O caso ocorreu na Rua Professor Mozart Santos Mello, onde, segundo os moradores, a presença desses moluscos tem sido frequente.

