Como proteger os animais na noite da virada: cuidados essenciais

A chegada do Ano Novo costuma ser marcada por celebrações, reencontros e mesas fartas. Entretanto, para cães e gatos, o período pode ser fonte de estresse e riscos à saúde. Mudanças na rotina, excesso de estímulos e alimentos típicos das festas exigem atenção especial dos tutores. A veterinária e docente da Estácio, Julianna Azevedo, explica que a virada do ano reúne diversos fatores que podem impactar o bem-estar dos animais. “Ruídos altos, circulação maior de pessoas, alimentos inadequados e ambientes mais movimentados podem desencadear ansiedade e comprometer o bem-estar”, afirma.

Entre os cuidados mais importantes está a alimentação. Mesmo diante das tentações das ceias, itens como chocolate, uvas, castanhas, temperos fortes e ossos cozidos devem ser totalmente evitados, pois podem causar intoxicações e problemas gastrointestinais. Até os petiscos habituais devem ser oferecidos com moderação e, de preferência, seguindo orientação profissional.

Outro ponto que merece atenção é a movimentação maior dentro de casa, comum nas comemorações. Animais mais sensíveis podem se estressar com a presença de muitas pessoas e estímulos diferentes. Criar um espaço tranquilo e seguro dentro da residência ajuda a reduzir a sobrecarga emocional. A decoração festiva também exige cuidado, já que fios, luzes e enfeites podem ser ingeridos ou causar acidentes, especialmente com pets jovens e curiosos. O uso de roupinhas deve ser avaliado com cautela para evitar desconfortos, calor excessivo ou restrição de movimentos.

Para famílias que viajam, é fundamental planejar a hospedagem dos animais com antecedência, escolhendo hotéis veterinários que ofereçam estrutura adequada e supervisão profissional. “A virada do ano não é uma época para improvisos. O tutor precisa se assegurar de que o local protege o animal de ruídos e estressores”, orienta Julianna.

É recomendado ainda manter o contato de clínicas veterinárias 24 horas e a documentação do animal atualizada, incluindo cartão de vacinação e informações sobre medicações.

Fogos de artifício: o principal inimigo da noite

Os fogos são, sem dúvida, o maior motivo de preocupação. Os ruídos intensos e imprevisíveis podem causar pânico, tremores e até acidentes durante tentativas de fuga. “O barulho dos fogos pode levar o animal a se esconder, tremer ou se machucar tentando escapar. Preparar um espaço seguro dentro de casa é fundamental”, explica a veterinária. Itens familiares, pouca luminosidade e ruído externo reduzido ajudam a acalmar o pet, assim como a presença do tutor. Fechar portas, janelas e portões é essencial para evitar fugas.

Para Julianna, proteger os pets durante o Réveillon é um ato de responsabilidade e afeto. “Quando adotamos atitudes simples, garantimos que a celebração seja segura não apenas para nós, mas também para quem faz parte da família: nossos animais”, conclui.

