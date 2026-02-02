(16) 99963-6036
segunda, 02 de fevereiro de 2026
Pet animais

Canil Municipal recebe 3ª Feira de Adoção de Cães e Gatos neste sábado

02 Fev 2026 - 11h51Por Jessica Carvalho R
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, por meio do Departamento de Controle e Defesa Animal, realiza neste sábado (07/02), das 9h às 14h, a 3ª edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos no Canil Municipal.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um novo lar para os animais acolhidos pelo município e, ao mesmo tempo, conscientizar a população sobre a importância da adoção responsável. Ao todo, 293 animais estão disponíveis para adoção, sendo 161 cães adultos e 132 gatos.

Todos os animais passaram por avaliação veterinária e estão castrados, microchipados e vacinados, prontos para serem adotados com segurança e responsabilidade.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço. Segundo dados do Departamento de Controle e Defesa Animal, somente em janeiro deste ano, 44 animais já foram adotados. Em 2025, o número total de adoções chegou a 490.

O Canil e Gatil Municipal está localizado na Estrada Washington José Pêra, nº 3.800, no bairro Água Fria. A entrada é gratuita e aberta ao público interessado em oferecer um novo lar a cães e gatos que aguardam por uma família.

Últimas Notícias