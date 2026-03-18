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quarta, 18 de marÃ§o de 2026
Pet animais

Canil municipal realiza feira de adoÃ§Ã£o de cÃ£es e gatos no prÃ³ximo sÃ¡bado

18 Mar 2026 - 18h41Por Da redaÃ§Ã£o
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Canil realiza feira de adoÃ§Ã£o - Canil realiza feira de adoÃ§Ã£o -

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural e Bem-Estar Animal, por meio do Departamento de Controle e Defesa Animal, promove no próximo sábado (21/03), das 9h às 14h, mais uma edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos no Canil Municipal.

A iniciativa tem como objetivo proporcionar um novo lar aos animais acolhidos pelo município e, ao mesmo tempo, conscientizar a população sobre a importância da adoção responsável. Ao todo, 173 cães estão disponíveis, sendo 161 adultos e 12 filhotes, bem como 130 felinos.

Todos os animais passaram por avaliação veterinária e estão castrados, microchipados e vacinados, prontos para serem adotados com segurança e responsabilidade.

Para adotar, é necessário ter mais de 18 anos e apresentar documento oficial com foto e comprovante de endereço.

Segundo dados do Departamento de Controle e Defesa Animal, 103 adoções foram realizadas no ano de 2026. Em 2025, o número total de adoções chegou a 490.

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